Ижевск, 15 августа, 2022, 12:20 — ИА Регнум. В Удмуртии с момента начала вакцинации до 15 августа прививку от коронавируса сделал 700 376 человек. Об этом сообщает региональный минздрав.

Центральный военный округ Вакцинация от коронавируса

Второй компонент препарата получили 560 804 жителя Удмуртии, завершив процесс вакцинации полностью.

Ревакцинацию прошли 192 603 жителя республики.

Напомним, для формирования коллективного иммунитета в республике полный курс вакцинации должны пройти около 924 тыс. человек.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 15 августа после перенесенного заражения коронавирусом выписались 47 человек. Всего с начала пандемии после COVID-19 вылечился 164 498 жителей республики. За время пандемии в республике подтвердили 169 762 случая заражения коронавирусом, из них 145 — за минувшие сутки.