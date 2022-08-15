Рига, 15 августа, 2022, 12:20 — ИА Регнум. Власти Латвии разрабатывают законопроект «Об ограничении двуязычия», сообщает 15 августа портал Baltnews.

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По информации СМИ, министр юстиции Латвии Янис Борданс рассказал, что работает над текстом проекта закона, по которому говорить на русском языке на работе и в общественных местах будет запрещено.

Министр констатировал русификацию латвийского общества, по которой знание русского языка необходимо даже для латышей, а работодатели иногда требуют от сотрудников владение русским языком.

По словам Борданса, документ будет передан на обсуждение коалиционных партий, а затем передан в сейм.

«Нужно установить запрет на использование языка, который не является языком Европейского союза, в дополнение к госязыку при продаже товаров или оказании услуг», — сказал министр.