Петрозаводск, 15 августа, 2022, 12:24 — ИА Регнум. Житель поселка Мегрега Олонецкого района Республики Карелия Иван Куршиев погиб, исполняя воинский долг на Донбассе. Об этом 15 августа сообщил глава региона Артур Парфенчиков на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

Страница Артура Парфенчикова в социальной сети «ВКонтакте» Иван Куршиев, погибший при защите Донбасса

Рядовой контрактной службы Иван Куршиев служил старшим санитаром отделения сбора и эвакуации раненых медицинского взвода мотострелкового батальона. Как отметил Парфенчиков, Куршиев первым приходил на помощь раненым.

«Глубочайшие соболезнования приношу родным и близким Ивана, родителям — Татьяне Васильевне и Николаю Васильевичу», — написал Парфенчиков.

Отметим, что во время специальной военной операции России на Украине, по данным властей региона, в боевых действиях погибли 25 уроженцев республики. Из Карелии для участия в спецоперации отправились не только контрактники и офицеры, но и добровольцы.