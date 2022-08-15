Ижевск, 15 августа, 2022, 12:18 — ИА Регнум. В Удмуртии по состоянию на 15 августа после перенесенного заражения коронавирусом выписались 47 человек. Всего с начала пандемии после COVID-19 вылечился 164 498 жителей республики, сообщает региональный минздрав.

Врач в Красной зоне

За время пандемии в республике подтвердили 169 762 случая заражения коронавирусом, из них 145 — за минувшие сутки. В числе новых носителей вируса 41 несовершеннолетний в возрасте до 14 лет и 18 человек старше 65 лет.

4051 человек скончался в регионе за время пандемии, из них у 3849 человек было подтверждено заражение COVID-19. За минувшие сутки скончался 83-летний мужчина, накануне летальных случаев среди пациентов с коронавирусом в республике не регистрировалось.

В течение суток госпитализированы десять человек, накануне в больницы попали 16 жителей республики. В связи с легким течением заболевания под наблюдением в поликлиниках находятся 1494 человека, 85 пациентов ковид-центров имеют признаки заражения коронавирусной инфекцией средней тяжести, один человек — в тяжелом состоянии, один пациент подключен к аппарату ИВЛ (искусственной вентиляции легких).

Как сообщало ИА REGNUM, накануне в регионе выявили 157 новых случаев заражения COVID-19. Выписались после перенесенного заболевания 52 жителя республики.