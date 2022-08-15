Волгоград, 15 августа, 2022, 12:23 — ИА Регнум. Работу всех служб в условиях экстремальных высоких температур и дополнительные меры профилактики обсудили 15 августа на оперативном совещании, сообщает пресс-служба администрации Волгоградской области.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Жара, солнце, лето

Задачи поставлены сразу перед несколькими блоками. Так, патрулям предписано обращать дополнительное внимание на состояние пожилых людей, находящихся на открытом воздухе, а в аптеках и соцучреждениях должны быть организованы пункты с возможностью измерить давление. Власти поручили обеспечить бесперебойную работу фонтанов, поливочных систем и уличных питьевых фонтанчиков.

Усилится работа по профилактике пожаров, пройдут рейды на объектах ЖКХ. В дневное время ограничат движение большегрузных автомобилей по автодорогам.

По прогнозам синоптиков, сухая и ветреная погода, когда днём температура превышает 35 градусов, сохранится в регионе в ближайшие недели.