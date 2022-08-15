Волгоградские власти обеспокоены из-за 35-градусной жары
Волгоград, 15 августа, 2022, 12:23 — ИА Регнум. Работу всех служб в условиях экстремальных высоких температур и дополнительные меры профилактики обсудили 15 августа на оперативном совещании, сообщает пресс-служба администрации Волгоградской области.
Задачи поставлены сразу перед несколькими блоками. Так, патрулям предписано обращать дополнительное внимание на состояние пожилых людей, находящихся на открытом воздухе, а в аптеках и соцучреждениях должны быть организованы пункты с возможностью измерить давление. Власти поручили обеспечить бесперебойную работу фонтанов, поливочных систем и уличных питьевых фонтанчиков.
Усилится работа по профилактике пожаров, пройдут рейды на объектах ЖКХ. В дневное время ограничат движение большегрузных автомобилей по автодорогам.
По прогнозам синоптиков, сухая и ветреная погода, когда днём температура превышает 35 градусов, сохранится в регионе в ближайшие недели.