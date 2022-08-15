Березники, Пермский край, 15 августа, 2022, 12:17 — ИА Регнум. В Пермском крае глава Березниковского городского округа Константин Светлаков подал в отставку, сообщают СМИ.

Chema ^^ Отставка

По данным информресурсов, 15 августа состоится заседание гордумы, где рассмотрят вопрос об увольнении мэра. Кроме того, депутаты решат, кто будет исполнять обязанности главы города.

Напомним, Светлаков был избран депутатами Березниковской городской Думы на пост главы города в ноябре 2020 года. С 2012 по 2019 год являлся юридическим директором группы компаний АО «ГалоПолимер».