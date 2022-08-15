Москва, 15 августа, 2022, 12:16 — ИА Регнум. В сложившихся условиях решение ЦБ РФ не спешить со снижением ключевой ставки выглядит оправданным. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 15 августа заявила доцент кафедры экономической теории РЭУ им. Г. В. Плеханова Татьяна Скрыль.

Дарья Антонова ИА REGNUM Банк России

«Изменение ключевой ставки — самый оперативный инструмент кредитно-денежной политики. Но главный недостаток применения данного инструмента — это тесная взаимосвязь с инфляцией, — призвала не забывать экономист. — Сегодня, когда большая часть инфляционных процессов происходит из-за возрастания издержек, важно поддержать производителей. Для этого логично снизить ключевую ставку, чтобы кредитные средства стали более доступными. С одной стороны, у производителей появятся новые возможности для производства нового или большего ассортимента продукции, а также подстегнёт спрос. С другой – снижение ключевой ставки не снизит текущие издержки, потому что они, как правило, импортируемые, а лишь разгонит текущие инфляционные процессы».

Поэтому, как полагает Скрыль, решение ЦБ не спешить со снижением ключевой ставки выглядит оправданным в текущих условиях.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть версия, что если власти РФ не решат проблему бегства капиталов, то экономика страны ничего не выиграет от понижения ключевой ставки.