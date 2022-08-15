Мельбурн, Австралия, 15 августа, 2022, 12:46 — ИА Регнум. Премьер-министр Австралии Энтони Альбаниз 15 августа опубликовал в своих социальных сетях ряд душевных селфи, которые он сделал в ходе посещения дома престарелых в Мельбурне (штат Виктория). Об этом сообщил телеканал Nine News.

Australian Labor Party Премьер-министр Австралии Энтони Альбаниз

Многие отметили, что фотогеничности и умения подобрать хороший ракурс Альбанизу не занимать.

Премьер-министр Альбаниз в маске позировал в доме престарелых St Paul’s Terrace Residential, когда его снимали журналисты, а времена он сам доставал телефон, чтобы запечатлеть момент.

На кадрах видно, как фотогеничный Альбаниз, который тоже уже не молодой, потягивает чашку чая и обнимает пенсионеров. В ходе своего посещения центра по уходу за престарелыми он также поблагодарил всех сотрудников за каждодневный труд при работе с пожилыми людьми.