Москва, 15 августа, 2022, 12:15 — ИА Регнум. Если власти РФ не решат проблему бегства капиталов, то понижение ключевой ставки Банка России ничего не даст экономике. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 15 августа заявил предприниматель, председатель мурманского регионального отделения «Партии поста» Николай Пальченко.

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«Нельзя рассматривать вопрос ставки в отрыве от многих других, — сказал он. — В первую очередь речь идёт о валютном контроле и препятствовании бегства капиталов за рубеж. Если не решить эту проблему, то понижение ставки ничего российской экономике не даст, и дело окончится повышенной инфляцией и обратным повышением ставки. Вопросы денежно-кредитной политики должны решать всё и в комплексе. Кроме всего прочего, нынешняя «дефляция» в России не совсем та дефляция, о которой говорят учебники экономики. Скорее мы имеем дело с дефицитом товаров, имеющим вынужденный характер».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть версия, что отток капитала из РФ стал одним из тех факторов, которые способствуют росту инфляции.