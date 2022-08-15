Уфа, 15 августа, 2022, 12:17 — ИА Регнум. Задержан бывший заместитель начальника отдела МРЭО ГИБДД Башкирии, который находился в розыске по подозрению в создании преступного сообщества. Об этом 15 августа сообщает пресс-служба следственного управления Следственного комитета по региону.

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По версии следствия, преступное сообщество, целью которого было получение взяток за оказание содействия в выдаче водительских удостоверений без фактической сдачи экзаменов, было создано фигурантом уголовного дела не позднее 2016 года.

«Организатор вовлек в преступное сообщество инспекторов безопасности дорожного движения из своего отдела. Суммы взяток за каждое удостоверение варьировалась от 14 до 40 тысяч рублей», — сообщает пресс-служба.

По данному факту в отношении бывшего заместителя начальника отдела — начальника отделения МРЭО ГИБДД МВД по Башкирии было возбуждено уголовное дело.

В материалах дел указано, что было установлено восемь участников преступного сообщества, а также их причастность к не менее чем 33 фактам получения взяток. Сообщается, что в отношении взяткодателей и посредников также были возбуждены уголовные дела, некоторые из которых уже рассмотрены в суде.

Деятельность преступного сообщества в марте 2021 года пресекли по итогам совместной работы следователей и полицейских, все фигуранты этого дела были уволены со службы по отрицательным основаниям.

Отмечается, что ранее обвиняемого объявили в розыск, ему была заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Сейчас с ним проводятся следственные действия.