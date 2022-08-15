Канберра, 15 августа 2022, 12:27 — REGNUM Премьер-министр штата Западная Австралия Марк Макгоуэн заявил 15 августа на пресс-конференции, что он «не понимает», как бывший премьер-министра Австралии Скотт Моррисон смог тайно взять на себя дополнительные министерские полномочия во время своего пребывания на посту главы федерального правительства. Об этом сообщил телеканал Nine News.
«Нам вообще не сказали об этом, и это должно было быть обнародовано … Я не понимаю, как можно таким образом быть приведенным к присяге», — заявил Макгоуэн, который ранее был одним из сторонников Моррисона в бытность того премьер-министром.
Ранее тем же днем генерал-губернатор Австралии Дэвид Херли подтвердил, что он назначил Моррисона «управлять другими министерскими портфелями».
В настоящее время тайное присвоение Моррисону секретных полномочий является главной политической новостью Австралии.
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