Донецк, 15 августа, 2022, 12:14 — ИА Регнум. Украинские нацисты обстреляли из артиллерии Куйбышевский и Киевский районы Донецка. Об этом 15 августа сообщает представительство Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Mil.gov.ua Обстрел

Отмечается, что обстрел Куйбышевского и Киевского районов Донецка со стороны ВСУ был зафиксирован в 11:45 (совпадает с мск) и во время него по городу было выпущено семь снарядов калибра 155 мм.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что Мелитопольский государственный университет им. А. С. Макаренко получил свидетельство об аккредитации в России.