Екатеринбург, , 12:36 — REGNUM Жительница Екатеринбурга стала жертвой телефонных мошенников. Женщина перевела 2 млн рублей на «безопасные счета», сообщили журналистам в городском УМВД.

Телефонный мошенник Maxpixel.freegreatpicture.com

Звонок от мошенника женщина получила 10 августа. Мужчина представился сотрудником безопасности кредитной организации и сообщил о том, что на свердловчанку якобы пытаются оформить кредит. После этого злоумышленник посоветовал женщине оформить зеркальный кредит, а деньги перевести на указанную карту. Поверив мошенникам, женщина последовала их указаниям. Таким образом женщина лишилась 2 млн рублей.

После перевода средств свердловчанке позвонил ещё один неизвестный. Он потребовал удалить номер карты, которую женщина ранее указала в мобильном приложении для отправки денег.

Спустя некоторое время женщина поняла, что её обманули и обратилась в полицию. Возбуждено уголовное дело.

Отметим, по данным свердловского МВД, за первое полугодие 2022 года в Свердловской области было зафиксировано 212 преступлений, связанных с дистанционным мошенничеством.