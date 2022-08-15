Канберра, , 12:24 — REGNUM Вечером 15 августа все достопримечательности по всей Австралии будут подсвечены зеленым, белым и оранжевым цветом. Это произойдет в честь Индии, с которой Австралия традиционно ведет стратегический диалог во внешней политике. Об этом сообщил телеканал Nine News.

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15 августа в Австралии также пройдут некоторые приемы и банкеты, приуроченные к всеобъемлющему стратегическому партнерству страны с Индией, которая также отмечает 75-летие своей независимости.

Сиднейский оперный театр, концерт-холл в Брисбене и мельбурнская арена Рода Лейвера будут среди достопримечательностей, которые будут окрашены в цвета индийского флага.

Напомним, что и Австралия, и Индия являются участниками Четырёхстороннего диалога по безопасности.