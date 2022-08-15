Челябинск, 15 августа, 2022, 12:12 — ИА Регнум. Глава Роспотребнадзора Светлана Радионова пообещала решить проблемы со смогом в Челябинске. Об этом она написала в своём телеграм-канале.

ИА REGNUM Челябинск

Чиновница отметила, что жители города обратились к ней за помощью. По её словам, в ведомстве знают о ситуации. Только 13 августа специалисты зафиксировали в воздухе 26 превышений содержания вредных веществ.

Мониторинг проводится ежедневно. Также ведомство обратилось в прокуратуру для получения разрешения на внеплановую проверку в городе основных загрязнителей.

«Проблему со смогом в Челябинске будем решать. Люди имеют право на чистый воздух!» — отметила Радионова.

Как сообщало ИА REGNUM, смог над Челябинском образуется периодически. Регулярно в городе объявляют режим неблагоприятных метеоусловий, в рамках которого от загрязнителей требуют уменьшить объёмы выбросов.