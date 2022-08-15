Канберра, 15 августа, 2022, 12:23 — ИА Регнум. Али Рашид Аммун, задержанный по горячим следам после стрельбы в аэропорту Канберры, был обвинен в трех преступлениях с применением огнестрельного оружия. Ранее Аммун не подал заявление об освобождении под залог, в котором ему было отказано 15 августа в магистратском суде столицы Австралии. Об этом сообщил телеканал Nine News.

Brian ireland Канберра

63-летний мужчина из Нового Южного Уэльса останется под стражей до тех пор, пока дело будет рассматриваться в суде 5 сентября.

Полиция утверждает, что Аммун произвел несколько выстрелов из пистолета в окна аэропорта около 13:25 14 августа, прежде чем был задержан федеральной полицией, дислоцированной в аэропорту.

Отмечается, что во время заседания по вопросу освобождения под залог сторона обвиняемого потребовала удалить журналистов из зала суда, что было отвергнуто судьей.