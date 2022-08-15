Пермь, 15 августа, 2022, 12:10 — ИА Регнум. В Перми строительство спортивной арены на 10,5 тыс. зрителей начнётся в сентябре. Об этом 15 августа сообщил губернатор Пермского края Дмитрий Махонин на Международном военно-техническом форуме «Армия-2022».

Permkrai.ru Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин

Он отметил, что в сентябре техника должна выйти на строительную площадку. Активная стадия строительства начнется к концу 2022 года.

Ранее Махонин в ходе встречи с вице-премьером РФ Дмитрием Чернышенко в Перми сообщил, что арену планируется построить до 2026 года. Предварительная стоимость проекта оценивается в 19,5 млрд рублей.

Арена в Перми строится в рамках мероприятий, приуроченных к празднованию 300-летия города.