Киев, 15 августа, 2022, 12:19 — ИА Регнум. Композитора Константина Меладзе и его жену, певицу Веру Брежневу, нужно наказать за молчаливую позицию относительно событий на Украине. Так считает украинская певица и политический деятель Анастасия Приходько, сообщает 15 августа «МК».

Цитата из к/ф «Свадьба в Малиновке». Реж. Андрей Тутышкин. 1967. СССР Конфискация по-украински

Приходько призвала включить Меладзе и Брежневу в чёрный список, лишить их всех украинских наград и недвижимости на территории страны. Выступая на украинском телевидении, певица обвинила свою коллегу Брежневу в выступлениях для «агрессивных русских».

По её мнению, Брежнева должна была уехать из России ещё в 2014 году. Кроме того, она предложила включить в список «предателей» Ани Лорак и Светлану Лободу.

Как сообщало ИА REGNUM, после начала российской спецоперации на Украине Меладзе и Брежнева вместе с детьми уехали в Италию.

Читайте также: Вера Брежнева удивила поклонников сменой рода деятельности