Вашингтон, 15 августа, 2022, 12:10 — ИА Регнум. Нынешняя администрация США, во главе которой стоит Джо Байден, вообще не подготовила выход своих войск из Афганистана, отметил члена Комитета палаты представителей по международным делам республиканец Майкл Маккол 14 августа в эфире телеканала CBS News.

Иван Шилов ИА REGNUM Афганистан

Член палаты представителей от Техаса Майкл Маккол, высокопоставленный республиканец в группе, сказал, что было совершено «много грехов» во время неудачного вывода войск, в результате которого погибли 13 военнослужащих США и были брошены тысячи афганцев, которые помогали США в их 20-летней войне.

«Не было никакого плана вывода войск», — подчеркнул законодатель.

По его мнению, это было связано с тем, что у Государственного департамента США не было ресурсов для осуществления «_эвакуации таких масштабов и сложности_».

Маккол и другие республиканцы в комитете заявили, что их первичный отчет о выводе войск из Афганистана будет опубликован на этой неделе, и они пообещали тщательно изучить вывод, включая выдачу повесток в суд чиновникам администрации, если Республиканская партия восстановит контроль над Конгрессом на промежуточных выборах в ноябре. В 118-страничном отчете «Стратегический провал: оценка ухода администрации из Афганистана» перечислены имена 34 нынешних и бывших должностных лиц, которым, по словам республиканцев, Государственный департамент запретил давать показания.