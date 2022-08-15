Томск, 15 августа, 2022, 12:09 — ИА Регнум. В Томской области за минувшие сутки выявили 115 новых случаев заражения коронавирусом, 20 из которых госпитализированы в стационары. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе федерального оперштаба.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Общее число подтверждённых случаев инфицирования за весь период пандемии, таким образом, достигло 134 696.

Выздоровели после COVID-19 к настоящему времени 132 201 пациент, в том числе 15 за сутки. Умерли к 15 августа 878 носителей коронавируса.