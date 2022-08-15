Москва, 15 августа, 2022, 12:08 — ИА Регнум. Мелитопольский государственный университет им. А. С. Макаренко получил свидетельство об аккредитации в России, сообщает 15 августа Рособрнадзор.

Mil.ru Диплом о высшем образовании

Документ ректору вуза Андрею Чуйкову вручил заместитель руководителя надзорного ведомства Сергей Рукавишников.

«Мелитопольский государственный университет им. А. С. Макаренко успешно прошел процедуру государственной аккредитации в России», — говорится в информации Рособрнадзора.

По информации ведомства, теперь вуз сможет выдавать российские дипломы государственного образца.