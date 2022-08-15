Казань, 15 августа, 2022, 12:19 — ИА Регнум. В Татарии на 100 тыс. рублей возросла сумма единовременной денежной выплаты военнослужащим батальонов «Алга» и «Тимер». Соответствующий указ 13 августа подписал глава РТ Рустам Минниханов.

Иван Шилов ИА REGNUM Солдат

Согласно документу, размер единоразовой выплаты лицам, проходящим военную службу в батальонах Алга» и «Тимер», сформированных в Татарии, повышен с 260 тыс. рублей до 360 тыс. рублей.

Ранее ИА REGNUM передавало, в казанском пункте отбора на военную службу по контракту отмечают, что попасть в именные батальоны сложно. Добровольцы проходят медицинский осмотр, тестирование и собеседование. Затем всех кандидатов тщательно проверяют на отсутствие штрафов, судимости, берут характеристики с места жительства, учебы и работы.

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