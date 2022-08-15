Черкесск, 15 августа, 2022, 12:08 — ИА Регнум. Карачаево-Черкесия станет участником осеннего этапа программы туристического кешбэка. В настоящее время десять гостиниц региона принимают постояльцев в рамках этого проекта. Власти республики намерены расширить список мест размещения гостей, которые смогут стать участниками программы туристического кешбэка.

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«За прошлый 2021 год по программе туркешбэка Карачаево-Черкесию посетили 2785 человек, было совершено 1266 бронирований. На сегодняшний день в программе участвуют десять региональных гостиниц, ведется работа по увеличению их числа», — говорится в сообщении пресс-службы главы и правительства республики.

Напомним, премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление о продлении программы туристического кешбэка на осень. Сезон стартует 25 августа и рассчитан на поездки, которые будут осуществлены с 1 октября по 25 декабря. Путешествующие в это время смогут вернуть до 20% стоимости путевки.