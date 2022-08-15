Москва, 15 августа, 2022, 12:07 — ИА Регнум. Обзорная конференция Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) может стать площадкой для взаимодействия между Россией и Соединенными Штатами в вопросе сокращения стратегических наступательных вооружений (СНВ), заявил председатель ДНЯО Густаво Злаувинен.

Иван Шилов ИА REGNUM Ядерное оружие

«Я надеюсь, что здесь, на обзорной конференции, может быть, обеим сторонам (РФ и США) было бы удобно возобновить взаимодействие по этому вопросу. Я так понимаю, что в рамках исполнения СНВ-3 у них есть коммуникация на техническом уровне», — сказал он РИА Новости.

Он уточнил, что вопрос заключается в том, что для продления СНВ-3 потребуются политические решения на самом высоком уровне, «которые, думаю, мы не увидим здесь».

Злаувинен также выразил надежду на то, что обзорная конференция сможет создать почву для возобновления диалога между Москвой и Вашингтоном, поскольку «они несут наибольшую ответственность в вопросах ядерного сдерживания».

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