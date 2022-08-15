Вашингтон, 15 августа, 2022, 12:25 — ИА Регнум. Фильм «Быстрее пули» режиссёра Дэвида Литча лидирует в домашнем прокате вторую неделю подряд. Об этом сообщило издание Deadline.

Цитата из трейлера Брэд Питт в фильме «Быстрее пули» режиссёра Дэвида Литча

Так, в настоящий момент суммарные сборы картины в прокате США составили $54,2 млн. В то же время прошедший уик-энд стал самым слабым за лето 2022 года: все представленные в кинотеатрах ленты собрали всего лишь $66 млн.

Напомним, боевик «Быстрее пули» рассказывает о пяти наёмных убийцах, которые оказались в одном и том же поезде для выполнения разных миссий. Роли в картине исполнили Брэд Питт, Джои Кинг, Bad Bunny, Аарон Тейлор-Джонсон и Сандра Буллок.