Калуга, 15 августа, 2022, 12:13 — ИА Регнум. В Калуге около 8:00 15 августа несовершеннолетний ребенок обнаружил тела своих родителей в погребе хозяйственной постройки на территории домовладения на ул. Парижской коммуны. Об этом сообщили корреспонденту ИА REGNUM в прокуратуре области.

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В настоящее время проводится осмотр места происшествия, направленный на установление обстоятельств произошедшего. По предварительным данным, признаков насильственной смерти не обнаружено.

Прокуратура контролирует работу правоохранительных органов на месте обнаружения тел семейной пары.