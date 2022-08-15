Астана, 15 августа, 2022, 12:05 — ИА Регнум. Неизвестный 15 августа сообщил о «минировании» здания городского суда в Алма-Ате. Об этом сообщает пресс-служба местного департамента полиции.

Иван Шилов ИА REGNUM Казахстан

«По указанному адресу были стянуты службы города, которые в первую очередь провели эвакуацию работников суда, а также посетителей», — говорится в сообщении.

В полиции отметили, что здание проверили, информация оказалась ложной. Правоохранители ищут звонившего злоумышленника. Сообщение о «минировании» поступило по электронной почте.

Кроме того, в этот же день в Петропавловске поступили сообщения о «бомбах» двух зданиях городского суда. Как сообщили в пресс-службе Северо-Казахстанского областного суда, сообщения также прислали на электронную почту.

Сообщение в Петропавловске оказалось ложным, эвакуированные сотрудники суда вернулись к работе.