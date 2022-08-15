Симферополь, , 12:04 — REGNUM Десять суток административного ареста получил ди-джей одного из крымских кафе, который включил украинскую песню под клип с нацистской символикой. Об этом 15 августа сообщила пресс-служба Ленинского районного суда Республики Крым.

Суд Иван Шилов © ИА REGNUM

Инцидент произошёл в кафе в городе Щелкино. Мужчина, в отношении которого рассматривался административный материал, работая ди-джеем в кафе, включил украинскую песню, сопровождавшуюся клипом, в котором демонстрировалась символика одного из запрещённых националистических батальонов.

«Тем самым, мужчина нарушил положение п. 1 ст. 1 Федерального закона от 25.07.2002г. № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности», выразил явное неуважение к обществу, чем совершил административное правонарушение, предусмотренное ч. 1 ст. 20.3 КоАП РФ», — говорится в сообщении суда.

Сам фигурант свою вину признал частично — по его словам, клип он включил по просьбе посетителя кафе, при этом не знал о содержании песни и клипа.

Суд признал мужчину виновным в правонарушении и назначил ему десять суток административного ареста с конфискацией предмета административного правонарушения.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, скандал вокруг националистического клипа произошёл в одном из караоке-баров региона. Правоохранители оперативно установили всех участников инцидента. Позже в сети появились видеозаписи с объяснениями «заказчика» клипа, а также ди-джея и владелицы кафе.

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