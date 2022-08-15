Симферополь, 15 августа 2022, 12:04 — REGNUM Десять суток административного ареста получил ди-джей одного из крымских кафе, который включил украинскую песню под клип с нацистской символикой. Об этом 15 августа сообщила пресс-служба Ленинского районного суда Республики Крым.
Инцидент произошёл в кафе в городе Щелкино. Мужчина, в отношении которого рассматривался административный материал, работая ди-джеем в кафе, включил украинскую песню, сопровождавшуюся клипом, в котором демонстрировалась символика одного из запрещённых националистических батальонов.
Сам фигурант свою вину признал частично — по его словам, клип он включил по просьбе посетителя кафе, при этом не знал о содержании песни и клипа.
Суд признал мужчину виновным в правонарушении и назначил ему десять суток административного ареста с конфискацией предмета административного правонарушения.
Как сообщало ранее ИА REGNUM, скандал вокруг националистического клипа произошёл в одном из караоке-баров региона. Правоохранители оперативно установили всех участников инцидента. Позже в сети появились видеозаписи с объяснениями «заказчика» клипа, а также ди-джея и владелицы кафе.
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