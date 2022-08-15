Исламабад, 15 августа, 2022, 12:04 — ИА Регнум. В своём анализе Express Tribune, близкая к пакистанской армии, рассматривает возвращение индийских дипломатов в Кабул как изменение подхода Нью-Дели к новому афганскому правительству.

Индия

«Это важное изменение, которое рассматривается как практическое признание правительства талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ)», — отмечает издание.

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После нескольких месяцев закулисных переговоров с талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Индия сначала направила в Кабул делегацию дипломатов высокого уровня для встречи с официальными лицами афганского правящего органа, а затем в июне направила в страну техническую группу.

В прошлом Индия решительно выступала против движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и, несмотря на настойчивость США, отказывалась взаимодействовать с этой группировкой, пока шли переговоры в Дохе.

«Наблюдатели считают, что, поскольку многие другие страны, в том числе Соединённые Штаты, взаимодействуют с афганскими талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ), у Нью-Дели нет другого выбора, кроме как принять новую реальность», — указано в материале.

Далее газета пишет, что Исламабад в прошлом возражал против присутствия Индии в Афганистане и считал роль Нью-Дели деструктивной, однако до сих пор реакции Пакистана на последние события не последовало.

Пакистанский чиновник, попросивший не называть его имени, сообщил Express Tribune, что до тех пор, пока Индия придерживается дипломатических правил, Пакистан не возражает против отношений Индии с талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Этот чиновник заявил, что афганские талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) знают о деликатности Пакистана, поэтому временное правительство не допустит никаких действий, которые наносят ущерб двусторонним отношениям между Кабулом и Исламабадом.