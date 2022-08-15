Донецк, 15 августа, 2022, 12:03 — ИА Регнум. В результате обстрела Кировского района Донецка со стороны украинских нацистов погибла одна мирная жительница. Об этом 15 августа сообщает штаб территориальной обороны Донецкой Народной Республики (ДНР) в своём телеграм-канале.

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«ВФУ (вооружённые формирования Украины — ред.) обстреляли Кировский район Донецка, по ул. Ленинабадской погибла женщина», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава комитета парламента Крыма по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель заявил, что заявления киевского режима о планах нанесения удара по Крымскому мосту являются безумием.