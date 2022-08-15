Белгород, 15 августа, 2022, 12:03 — ИА Регнум. Жительница Белгорода убила двоих детей, сообщили 15 августа в пресс-службе следственного управления Следственного комитета РФ по Белгородской области.

Mate Marschalko Убийство

По информации ведомства, 14 августа следователям поступили данные о происшествии в домовладении по 3-му Поэтическому переулку. В салоне автомобиля нашли тела двоих детей, двух и четырёх лет, с признаками насильственной смерти.

Следователи считают, что убийство детей совершила их мать, после чего сама свела счёты с жизнью во дворе дома.