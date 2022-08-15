Москва, , 12:04 — REGNUM На снижение зарплаты ради перехода на дистанционный вариант работы согласны 38% работающих жителей России. Об этом свидетельствует опрос исследовательского центра портала Superjob.ru.

Удаленная работа

Ради «удалёнки» готовы отказаться от 5% своей зарплаты 20% граждан, на снижение от 10% зарплаты — 10%. Снизить свою зарплату на 15% согласны 2% опрошенных, на 20% и 25% — по 3%. Не согласны на меньшую зарплату ради удалённой работы 39%.

На сокращение зарплаты чаще готовы согласиться женщины, чем мужчины, люди старше 45 лет и работники зарплатой от 80 тыс. рублей. При этом число компаний, где есть удалённые сотрудники, с февраля сократилось 4,5 раза.

Опрос проведён 3–4 августа 2022 года. Опрошены 1600 граждан РФ старше 18 лет в 358 населённых пунктах.

ИА REGNUM ранее сообщало, Минтруд РФ рекомендовал работодателям перевести на удалённый режим работы как можно больше сотрудников.

Читайте подробнее: Минтруд РФ рекомендует отправить на «удалёнку» как можно больше работающих