15 августа 2022 | Время чтения 2 мин

Призыв мэра Киева Виталия Кличко готовиться к перебоям с теплом и электричеством зимой в соцсетях встретили вопросом: а сам Кличко готовится? А вдруг убежать не получится? Сам же говорит, мол, президентский офис грозится лишить его немецкого гражданства.

Светлана Шаповалова, , 13:06 — REGNUM Предупреждение о проблемах с отоплением в зимний период, которое адресовал жителям Киева мэр украинской столицы Виталий Кличко, не осталось незамеченным в социальных сетях. Людям советуют запасаться ватниками, а украинской фашиствуюшей верхушке — «готовится к земле». Редакция ИА REGNUM выбрала наиболее характерные суждения.

Кличко Александр Горбаруков © ИА REGNUM

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«Этот клинический д… Кличко довел русский город Киев до ручки — с 2014 года там не построено НИ ОДНОЙ новой станции метро, НИ ОДНОГО моста и НИ ОДНОЙ нормальной автодороги евростандарта. А горячая вода в Киеве только 5 месяцев в году. Куда приходят умственно отсталые бандеровские фашисты — там разруха, нищета и война», — считает Эльвира.

«Весело Кличко помайданил, вот жизнь у хохлов теперь счастливая какая…» — иронизирует Александр Машенков.

«С головой у Кличко тоже перебои, просто он забыл предупредить», — считает Ирина Горностаева.

«В смысле проблемы с электричеством? Они же хотели электричество в Европу поставлять, взамен российских энергоресурсов», — напомнил Илья.

«Ватники нужно покупать», — предложил Антон Черепанов.

«И кастрюли на меху», — поддерживает Алексей.

«К земле. Пусть готовятся к земле», — ответил Евгений на призыв Кличко.

«Кличко давно слывет украинской Вангой: «Чтобы холодная вода стала горячей, её нужно подогреть». И ведь не поспоришь. Про готовку к земле уже нарицательная фраза», — соглашается Валерий Тищенко.

Виталий Кличко Qypchak

«Жить будете плохо, но зато недолго..» — поддерживает Андрей.

«Хохлы, подошёл экспресс в каменный век, занимайте места согласно купленным билетам», — иронизирует Марина Черепанова.

«На Украине, в Киеве в частности, перебои с адекватными политиками и хозяйственниками, а так же совестью и памятью. А так полный порядок!» — иронизирует Константин.

«Какой заботливый Кличко! А мог бы всем правительством просто не допустить этой войны», — замечает Светлана.

«Кличко — разменная пешка в политике кровавого Мордора и военного преступника Зеленского. Сольют в отстой и даже не поперхнутся…» — считает Юрий Смольянов.

Как сообщало ИА REGNUM, о проблемах с отоплением и электричеством, которые ожидаются в Киеве зимой, заявил мэр украинской столицы Виталий Кличко.

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