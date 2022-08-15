Тегеран, , 11:57 — REGNUM Пресс-секретарь министерства иностранных дел Ирана Насер Канаани заявил, что Тегеран непричастен к нападению на писателя Салмана Рушди — это первая реакция официальных представителей страны на преступление, совершенное еще 12 августа. Об этом сообщает агентство Associated Press.

Иран Иван Шилов © ИА REGNUM

Писатель, по словам его агента, снят с аппарата искусственной вентиляции легких и находится «на пути к выздоровлению».

В последние годы Иран не заострял внимания на Рушди, хотя фетва многолетней давности, призывающая к его убийству за публикацию книги «Сатанинские стихи», всё еще остается в силе.

«В связи с нападением на Салмана Рушди в США мы не считаем, что кто-либо заслуживает упреков и обвинений, кроме него самого и его сторонников, — сказал Канаани. — Никто не имеет права обвинять в этом Иран».

Нападение на 75-летнего Рушди произошло в пятницу 12 августа во время выступления в Нью-Йорке. По словам его агента, у него повреждена печень и есть угроза потери глаза.

Напавший писателя 24-летний житель США Хади Матар через своего адвоката заявил о своей невиновности.

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