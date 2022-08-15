Оренбург, , 11:56 — REGNUM В Оренбурге передвижной зоопарк привлекли к административной ответственности за отсутствие лицензии, сообщили 15 августа в пресс-службе областной прокуратуры.

Штраф Uriston.com

По данным ведомства, организация из Санкт-Петербург разместила животных на территории крупного торгового центра в Оренбурге с нарушением требований к их содержанию. Под видом выставки осуществлялась деятельность передвижного зоопарка. Лицензия по содержанию и использованию животных для зоопарка у организации отсутствовала. Юридическое лицо оштрафовано на 45 тыс. рублей.

Кроме того, директору компании назначен штраф в размере 3 тыс. рублей. Причиной стало нарушение ветеринарно-санитарных правил и требований к использованию животных в культурно-зрелищных целях.