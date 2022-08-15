Улан-Удэ, , 11:56 — REGNUM В регионах Дальневосточного федерального округа будут тестировать беспилотные автомобили. Всего в число пилотных вошли 41 субъект, в том числе шесть дальневосточных, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства Бурятии.

Беспилотный автомобиль (сс) Frank Derks

«Самоуправляемые автомобили в самое ближайшее время могут получить приоритет на российских дорогах. Для теста беспилотников выбраны территории с минимальными рисками для человека», — отметили в ведомстве.

В программу вошли Бурятия, Забайкалье, Приморье, Хабаровский край, Амурская область и Еврейская автономная область. Беспилотники будут ездить вдоль трасс «Амур» и «Байкал». Конкретные дороги определит Минтранс.

Беспилотные автомобили будут разделен на две категории, в части будут сидеть водители-испытатели, другими будут управлять удалённо.