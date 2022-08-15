Благовещенск, 15 августа, 2022, 11:55 — ИА Регнум. В Амурской области более 104 часов оставались без электроснабжения дома, в которых проживают 4700 человек. Длительные отключения зафиксированы в посёлке Прогресс.

amir taj Без электричества

Читайте также: Прокуратура заинтересовалась перебоями с электричеством в посёлке Приамурья

Электричество отключали с 1 июля по 5 августа. Их длительность превышала допустимую на 32 часа. По закону время, на которое остаются обесточенными жилые дома, не должно превышать 72 часов в год.

«Согласований с Ростехнадзором на отключение электроэнергии на срок более 72 часов не имелось. В результате без электроснабжения систематически оставались жители 22 многоквартирных и 359 частных жилых домов, около 4700 человек», — отметили в прокуратуре региона.

О перебоях с подачей электроэнергии людей не предупреждали. Возбуждено дело об административном правонарушении, руководитель электросетевой компании получил представление о недопустимости подобных нарушений.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее прокуратура выясняла причины и обстоятельства длительного отключения электро- и водоснабжения в селе Талан Селемджинского района Амурской области. Обесточены на двое суток были 732 жилых дома.