Казань, , 11:55 — REGNUM В больницы Татарии за прошедшие сутки доставили 39 ковид-пациентов. Коронавирус выявили еще у 94 человек, накануне заболели 89 жителей, сообщает 15 августа общероссийский оперативный штаб.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

Всего в Татарии зарегистрировано 154 889 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 150 566 пациентов, скончались 1998 человек. За сутки выписали пять пациентов, умерших от COVID-19 нет.

Как передавало ИА REGNUM, в Татарии чаще всего COVID-19 заболевают граждане в возрасте 65 лет и старше. В качестве профилактики им рекомендованы вакцинация и соблюдение масочного режима в общественных местах.

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