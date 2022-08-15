Вашингтон, 15 августа, 2022, 11:53 — ИА Регнум. Актриса Робин Григгс умерла в возрасте 49 лет. Об этом 15 августа пишет Entertainment News, ссылаясь на слова друга артистки.

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«Мне грустно сообщать о кончине Робин. Однако она больше не страдает и хотела бы, чтобы мы помнили об этом и о хороших воспоминаниях», — рассказал друг Григгс в её соцсетях. Причиной смерти актрисы стал рак матки.

ИА REGNUM напоминает, что Робин Григгс известна благодаря ролям в мыльных операх «Одна жизнь, чтобы жить» и «Другой мир». Врачи диагностировали у актрисы рак ещё в 2020 году.