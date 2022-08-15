Симферополь, 15 августа, 2022, 11:53 — ИА Регнум. Заявления киевского режима о планах нанесения удара по Крымскому мосту являются безумием. Об этом 15 августа заявил глава комитета парламента региона по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель.

Иван Шилов ИА REGNUM Крымский мост

«Мечтать не вредно, но очень опасно. Еще раз убеждаемся в безумии, которым страдают государственные чиновники на Украине и их кураторы. Но они должны понимать, что никто из преступников забыт не будет. Политика нацизма и ненависти вернется к ним бумерангом», — приводит его слова РИА Новости.

Помимо этого, Гемпель указал, что армия и флот России способны обеспечить защиту Крымского моста, а также безопасность Республики Крым.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее депутат Верховной рады Украины Алексей Гончаренко заявил, что Киев и Лондон обсудили план уничтожения Крымского моста на саммите НАТО в июне.