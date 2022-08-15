Москва, , 12:04 — REGNUM Ликвидация в Афганистане главаря террористической группировки, заявленная США, не решит проблему терроризма. Скорее всего радикалы примкнут к другим боевикам, считает посол России в Кабуле Дмитрий Жирнов.

Ранее американские власти объявили, что в результате удара, нанесённого беспилотником по дому в Кабуле, уничтожен главарь «Аль-Каиды» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Айман аз-Завахири. При этом талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ), которым принадлежит сейчас власть в Афганистане, заранее о спецоперации не предупреждали.

«Если так оно и было, то в тех условиях, в которые Афганистан был поставлен двадцатилетней войной с США, радикалы «Аль-Каиды» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), скорее всего, просто примкнут к ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Круг замкнётся», — заявил Жирнов в интервью РИА Новости.

Он добавил, что действия американцев агрессивно нарушили воздушное пространство Афганистана, что не добавит доверия в ним со стороны нынешних властей страны.

Проблема слишком сложная, чтобы её решить, к примеру, уничтожением с дрона лидера террористов, сказал посол.

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