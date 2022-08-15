Сеул, , 11:55 — REGNUM Премьер-министр Южной Кореи Хан Док Су призвал центральные и местные власти страны приложить все усилия, чтобы свести к минимуму ущерб от проливных дождей, обрушившихся на страну в начале прошлой неделе. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на заявление главы правительства.

Республика Корея Иван Шилов © ИА REGNUM

Данное заявление премьер-министр сделал 14 августа в ходе специального совещания по вопросам ликвидации последствий стихийных бедствий.

Напомним, что в число жертв, погибших в результате проливных дождей в Южной Корее, увеличилось до 14 человек. Ещё шесть человек числятся пропавшими без вести.

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Хан Док Су поручил ответственным лицам полностью мобилизовать все имеющиеся резервы для быстрого восстановления районов, пострадавших от ливней.

Кроме того, в ближайшее время районы, которым нанесён наиболее значительный ущерб, будут объявлены зонами бедствия.

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