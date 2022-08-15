Донецк, 15 августа, 2022, 11:51 — ИА Регнум. Украинские войска атаковали город Горловка. Об этом 15 августа сообщили в представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Артиллерия ВСУ. Пресс-служба министерства обороны Украины

В 11:20 с позиций в Дзержинске открыт огонь по Никитовскому району Горловки. Выпущено пять снарядов калибра 155 мм.

Как сообщало ИА REGNUM, украинские войска обстреляли Донецк.