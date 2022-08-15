Уфа, , 11:53 — REGNUM 37-летний подозреваемый в убийстве бывшей супруги в Башкирии не раз привлекался к административной ответственности за побои, мелкое хулиганство и появление в общественных местах в состоянии опьянения. Об этом 15 августа сообщает пресс-служба МВД по региону.

Кровь Иван Шилов © ИА REGNUM

Сообщается, что 13 августа в полицию поступила информация об убийстве 31-летней жительницы города Белорецка. В совершении этого преступления заподозрили бывшего мужа погибшей. По версии следствия, обвиняемый на почве ревности нанес смертельные ранения экс-супруге около её дома.

По данному факту было возбуждено уголовное дело. Сейчас решается вопрос об избрании обвиняемому меры пресечения в виде заключения под стражу.

По сообщению пресс-службы, ранее женщина и её родственники обращались к стражам порядка с заявлениями о том, что экс-супруг разбил окна по месту жительства погибшей, не отпускает её из дома, забирает телефон, а позже сломал его, скандалит, угрожает расправой и преследует.

Сообщается, что в результате сотрудники полиции не раз привлекали 37-летнего мужчину к административной ответственности по статьям «Мелкое хулиганство», «Побои» и «Появление в общественных местах в состоянии опьянения» Кодекса РФ об административных правонарушениях.

«Кроме того, в феврале текущего года местный житель был поставлен на учёт как семейный дебошир и регулярно проверялся по месту жительства участковым уполномоченным полиции. Также по ряду заявлений приняты процессуальные решения в установленном законом порядке, которые были поддержаны надзорными органами», — сообщает пресс-служба.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Башкирии задержали подозреваемого в убийстве сотрудницы администрации одного из районов республики. В убийстве бывшей супруги обвинили 37-летнему жителя города Белорецка.

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