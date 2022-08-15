Ярославль, 15 августа, 2022, 11:49 — ИА Регнум. 20 августа в День города в Ярославле будет закрыт въезд в центр, перекрыта будет и главная транспортная артерия — Московский проспект. Об этом сообщается на сайте мэрии города.

мэрия Ярославля Схема ограничения движения в Ярославле в День города

Ограничения движения будут действовать в субботу с 06:00 до 23:59. Московский проспект будет закрыт перед въездом на старый мост через Которосль, будет разрешено движение по новому мосту. Невозможно будет попасть и в центральную часть города, ограниченную улицой Республиканской и Флотским спуском. Обычно на праздник перекрывалась меньшая часть — до Первомайской улицы.

Согласно опубликованной карте, в День города будут перекрыты участки дорог: Московский проспект, Мукомольный переулок, Которосльная набережная, Республиканская, Большая Октябрьская, Свободы, Пушкина, Свердлова, Некрасова, проспект Октября, Советская, Флотская, Терешковой, Волжская набережная, Флотский спуск, Суркова, Красный съезд, Первомайская, Кедрова, Волкова, Первомайский переулок, Трефолева, Максимова, Советская площадь, Народный переулок, Советский переулок, Андропова, Депутатская, Кирова, Нахимсона, площадь Челюскинцев, Революционная, Почтовая, Подзеленье, Волжский спуск.

Отметим, на указанных участках с 18:00 часов 19 августа до окончания мероприятия 20 августа запрещается остановка и стоянка.