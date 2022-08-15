Белгород, 15 августа, 2022, 11:52 — ИА Регнум. Тела двух детей в возрасте двух и четырёх лет, а также тело их матери обнаружены 14 августа на территории домовладения по 3-му Поэтическому переулку в Белгороде, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 15 августа в пресс-службе регионального Следственного комитета.

Sledcom.ru Следственный комитет России

Несовершеннолетних с признаками насильственной смерти обнаружили в автомобиле в гараже. По версии следствия, детей убила их мать, а затем сама покончила с собой во дворе домовладения.

По факту убийства детей возбуждено уголовное дело. Следователи устанавливают мотивы преступления, а также намерены выяснить причины и условия, способствовавшие этому.