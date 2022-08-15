Гагра, Абхазия, , 11:47 — REGNUM В селе Нижняя Эшера Сухумского района Абхазии открыли фотовыставку, посвященную 30-й годовщине начала Отечественной войны народа Абхазии. Об этом сообщает агентство «Апсныпресс».

Грузино-абхазский конфликт. 1992 — 1993

По данным журналистов, выставку организовали возле мемориала в честь первого президента республики Владислава Ардзинбы. Создали экспозицию сотрудники местного музея Боевой славы.

«Здесь представлены фотографии погибших бойцов из села Эшера, добровольцев, а также военная хроника, архивные материалы, книги о войне», — сообщила журналистам директор музея Марина Тванба.

Напомним, грузино-абхазская война началась 14 августа 1992 года с наступления грузинских силовиков в Абхазии, которые впоследствии захватили Сухум. Территорию республики удалось освободить от агрессора в сентябре 1993 года.