Чарикар, Афганистан, 15 августа, 2022, 11:47 — ИА Регнум. По меньшей мере 17 человек погибли в результате наводнения в уездах Шинвари и Сияхгерд афганской провинции Парван, ещё несколько пропали без вести. Об этом сообщает информационное агентство «Бахтар».

Иван Шилов ИА REGNUM Погибший

Чиновники талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) заявили, что число погибших может увеличиться. В результате разгула стихии десятки жилых домов разрушены, а шоссе Парван — Бамиан заблокировано.

Напомним, с 11 августа в десяти провинциях Афганистана, включая Парван и Вардак, прошли дожди и наводнения.

Шарафуддин Муслим, заместитель главы министерства по борьбе со стихийными бедствиями, сообщил Afghanistan International, что за последние два дня погибли 13 человек, в том числе четыре женщины и пять детей.