Якутск, , 11:47 — REGNUM Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что сокращение площади пожаров на землях лесного фонда страны минимум вдвое по сравнению со средним показателем за пять лет должно стать ключевым ориентиром для властей.

Михаил Мишустин Nalog.ru

«Главная задача — как минимум вдвое сократить площадь пожаров на землях лесного фонда по сравнению со значениями за предыдущие пять лет. Это должно стать для вас ориентиром», — заявил Мишустин на совещании о предотвращении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в Якутске.

Он также напомнил, что президент России Владимир Путин подписал указ, устанавливающий обязанность должностных лиц регионов обеспечить уменьшение площади лесных пожаров на их территориях.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее 15 августа Мишустин заявил, что в России количество лесных пожаров снизилось на 15%.

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