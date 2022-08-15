Донецк, 15 августа, 2022, 11:46 — ИА Регнум. Украинская артиллерия продолжает наносить удары по Донецку. Об этом 15 августа сообщили в представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Александр Горбаруков ИА REGNUM Артиллерия ВСУ

В 11:10 сотрудники представительства зафиксировали удар по Кировскому району Донецка с украинских позиций в Красногоровке. Всего выпущено шесть снарядов калибра 152 мм.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее киевские силовики атаковали Куйбышевский район Донецка.